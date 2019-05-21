"Барселона" способна выиграть Лигу Чемпионов! Нужно лишь подписать этих 5 игроков

Редакция Soccernews продолжает анализировать европейский рынок СМИ и определять самые горячие слухи вокруг кадровых решений топ-команд. Сегодня на очереди "Барселона". Команда уже второй год кряду не может пройти в финал турнира, уступая по дороге с крупным счетом. Очевидно, что с Вальверде или без него каталонцам стоит задуматься о трансформации своего состава. Сегодня говорим о 5 футболистах, которые точно не стали бы лишними в "Барсе" в следующем сезоне.

Маттейс Де Лигт ("Аякс") – центральный защитник

Слухи о том, что Де Лигт перейдет в "Барселону" крутятся уже довольно давно, поэтому наш первый вариант является самым очевидным. Поступает много новостей, которые свидетельствуют, что "Барса" идет далеко не первой в погоне за голландским талантом, однако все станет видно только летом. Де Лигт очень пригодится "Барсе" на фоне того, что Умтити поймал эпидемию травм, а во время периодов выздоровления не показывает тот искрометный футбол, что был раньше. Ну а Лангле, как показал текущий сезон, еще не совсем тянет на стартовый состав "Барселоны". В этом плане Де Лигт уже достаточно зрел и готов, как для своих 19 лет. Его действия на поле являются залогом успеха национальной сборной (хотя дебютировал он с поражения от Болгарии) и в клубе. Не нужно напоминать, что в текущем сезоне "Аякс" был катастрофически близок к финалу Лиги Чемпионов. В будущем же Де Лигта видят как замену Жерару Пике, которому уже перевалило за 30. Де Лигт является очень достойным вариантом для покупки, ведь не каждый день у тебя на карандаше находится самый перспективный игрок мира на своей позиции.

Юсеф Аталь ("Ницца") – правый защитник

"Кто это?!", – спросят многие. Но не спешите плеваться, ведь этот 23-летний алжирец еще всех удивит. Нельзя отрицать тот факт, что "Барсе" нужен первоклассный правый защитник. Нельсон Семеду не в полной мере справляется с этой ролью, а если вспомнить, с какой легкостью его уничтожал 18-летний Винисиус Жуниор в Эль-Классико, то можно вообще задаться вопросом о том, а что этот парень вообще делает в "Барсе". Кроме того, португалец проигрывает конкуренцию Сержи Роберто, который и вовсе является центральным полузащитником по образованию. Дани Алвеса уже не вернуть, а вот отыскать кого-то похожего можно. И Аталь очень подходит на эту роль! Алжирский правый защитник показал себя "Марсело на правом фланге, только лучше". Футболист отлично забегает вперед, и даже успел забить 6 голов в Лиге 1. При этом Аталя нельзя назвать слабым с точки зрения защиты. Он успешно выполняет свои функции и имеет одну из самых высоких оценок в команде по версии WhoScored. Если "Барса" подпишет себе этого юнца уже сейчас, через 3-4 года клуб может получить настоящую звезду.

Фелипе Луис ("Атлетико") – левый защитник

Жорди Альба, безусловно, является одним из лучших левых защитников мира, но лишь в том случае, когда речь идет об атаке. Оборона всегда была не самой сильной стороной испанца, и многие соперники этим пользуются. К примеру, одной из причин разгромного поражения на "Энфилде" стало то, что Альба просто провалился на своем фланге. Ко всему прочему, испанец просто не имеет адекватной замены. "Барселоне" определенно нужен высококлассный игрок, который согласится сидеть в запасе, но будет подстраховывать сзади при случае. Одним из таких является Фелипе Луис. Он покинет "Атлетико" по окончанию текущего сезона, и сложно представить, что 33-летнему игроку придет множество предложений от топ-клубов. Луис уже изучил Ла Лигу от и до, потому заиграть в "Барселоне" не составит большого труда.

Хаким Зийех ("Аякс") – атакующий полузащитник

Недавно мы писали о том, что Зийех очень хорошо подойдет для системы игры Клоппа в "Ливерпуле". С тех времен успело произойти многое. Во-первых, в стане "Аякса" объявили, что марокканец точно покинет клуб. Во-вторых, количество претендентов на Зийеха увеличилось в 2 раза. Активно начали говорить и о "Барселоне". Текущий сезон стал лучшим в карьере Хакима. Выступая за "Аякс", он отметился 21 голом и 24 результативными передачами во всех турнирах. Возможно, это прозвучит немного странно, но на своей основной позиции – на фланге атаки – Зийех подойдет "Барселоне" куда больше, чем Коутиньо (ибо бразилец предпочитает другой стиль футбола) или Дембеле (ибо француз неорганизованный и куда менее дисциплинированный). Кроме того, в Каталонию уже переехал Френки Де Йонг, так что их взаимодействие с Зийехом может тотально улучшить один из флангов "Барсы".

Макси Гомес ("Сельта") – нападающий

Луис Суарес все еще является основным форвардом "Барселоны", несмотря на то что уругваец все чаще попадает под копья критики. Одной из основных проблем "Барселоны" неспособность адекватно заметить Суареса, так как в составе больше нет первоклассных форвардов. Именно из-за этого на первый план выходит потребность создать для уругвайца конкуренцию с возможностью дальнейшей полноценной замены опытного форварда. Потенциально на эту роль подходит Макси Гомес из "Сельты". Стоит признать, что два уругвайца заметно отличаются друг от друга по стилю игры, но в долгосрочной перспективе это не должно стать проблемой. Макси Гомес менее техничен, однако его навыки игры внутри штрафной площади впечатляют. Гомес обладает достаточно крепим телосложением, чтобы играть плотно с соперниками, и вряд ли позволит защитникам других клубов не следить за ним. Это поможет создавать дополнительные зоны для лидера команды Лионеля Месси. Уже сейчас 22-летний игрок забил 30 голов в 2 сезонах за "Сельту", а его дисциплина и способность быстро обучаться и подстраиваться под соперников могут сделать чудо на "Камп Ноу".

И горь Малиенко | soccernews.ru