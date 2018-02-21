"Барселона" сравняла счет в игре с "Челси"

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"Барселона" сравняла счет в игре с "Челси"Каталонская "Барселона" сравняла счет в первой игре 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

Забитым мячом в составе гостей на 75-й минуте поединка отметился Лионель Месси.

Напомним, Виллиан вышел в лидеры по количеству голов, забитых в ЛЧ из-за пределов штрафной площади. | soccernews.ru

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