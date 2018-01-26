"Барселона" сразится с "Валенсией" в полуфинале Кубка Испании

Завершилась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Испании.

Так, "Барселона" сыграет с "Валенсией", а "Леганес" - с "Севильей".

Первые матчи пройдут 31 января. Ответные - 7 февраля.

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