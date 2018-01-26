"Барселона" сразится с "Валенсией" в полуфинале Кубка Испании

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"Барселона" сразится с "Валенсией" в полуфинале Кубка Испании

Завершилась жеребьёвка полуфинальной стадии Кубка Испании.

Так, "Барселона" сыграет с "Валенсией", а "Леганес" - с "Севильей".

Первые матчи пройдут 31 января. Ответные - 7 февраля.

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комментарии
Taivin

У мышей календарь атасс просто, 27.01 игра со сливками, потом 31.01 выезд к нам, 4.02 выезд к атлетам и 7.02 опять игра с каталонцами)) Думаю блауграна дай Бог одной ногой уже в финале ))

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