"Барселона" стала автором уникального достижения

Теги барселонастатистика

"Барселона" стала автором уникального достижения

"Барселона" пробилась в финал Кубка Испании, разгромив "Севилью" со счётом 3:0.

Таким образом, "синее-гранатовые" стали финалистами турнира в 10-й раз за последние 13 лет.

Как сообщает Mister Chip, ранее такое достижение не покорялось ни одной команде.

"Барса" является 30-кратным обладателем Кубка Испании, ещё 11 финалов она проиграла.

Не пропустите: "Барселона" обновила собственный рекорд в Кубке Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Ойонго покинет "Краснодар", сыграв всего 12 минут. Футболисту выплатили зарплату за весь контракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов