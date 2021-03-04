"Барселона" стала автором уникального достижения

"Барселона" пробилась в финал Кубка Испании, разгромив "Севилью" со счётом 3:0.

Таким образом, "синее-гранатовые" стали финалистами турнира в 10-й раз за последние 13 лет.

Как сообщает Mister Chip, ранее такое достижение не покорялось ни одной команде.

"Барса" является 30-кратным обладателем Кубка Испании, ещё 11 финалов она проиграла.

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