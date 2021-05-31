"Барселона" стала автором уникального достижения благодаря победе женской команды в Кубке Испании

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"Барселона" стала автором уникального достижения благодаря победе женской команды в Кубке Испании

Фото твиттер женской "Барселоны"

Женская команда "Барселоны" стала обладателем Кубка Испании благодаря победе над "Леванте" со счётом 4:2 в финале турнира.

Ранее каталонский коллектив выиграл чемпионат Испании и Лигу Чемпионов в сезоне 2020/21.

"Барса" - первый клуб в истории, где и мужская, и женская команды сделали требл.

В сезонах 2008/09 и 2014/15 "сине-гранатовые" завоевывали три главных трофея сезона в мужском футболе.

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