"Барселона" стала автором уникального достижения благодаря победе женской команды в Кубке Испании
Фото твиттер женской "Барселоны"
Женская команда "Барселоны" стала обладателем Кубка Испании благодаря победе над "Леванте" со счётом 4:2 в финале турнира.
Ранее каталонский коллектив выиграл чемпионат Испании и Лигу Чемпионов в сезоне 2020/21.
"Барса" - первый клуб в истории, где и мужская, и женская команды сделали требл.
В сезонах 2008/09 и 2014/15 "сине-гранатовые" завоевывали три главных трофея сезона в мужском футболе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14