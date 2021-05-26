"Барселона" стала фаворитом в борьбе за Доннарумму
Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
"Барселона" ведет переговоры по трансферу вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и в данный момент является фаворитом в борьбе за итальянца, сообщает Football Italia.
По сведениям источника, каталонский клуб готов удовлетворить финансовые требования голкипера, который хочет получать зарплату в размере 10 миллионов евро. Доннаруммой также интересуется "Ювентус", но туринский клуб не готов платить ему такую зарплату.
В конце июня Доннарумма станет свободным агентом, так как его контракт с "Миланом" завершится. Таким образом, вратарь сможет перейти в другой клуб, но его агент Мино Райола хочет получить комиссионные в размере 20 миллионов евро.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
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|10
|Гранада
|19
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|Леванте
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|20
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|16
|Эйбар
|20
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|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|20
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