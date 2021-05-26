"Барселона" стала фаворитом в борьбе за Доннарумму

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"Барселона" стала фаворитом в борьбе за Доннарумму

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

"Барселона" ведет переговоры по трансферу вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннарумма и в данный момент является фаворитом в борьбе за итальянца, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, каталонский клуб готов удовлетворить финансовые требования голкипера, который хочет получать зарплату в размере 10 миллионов евро. Доннаруммой также интересуется "Ювентус", но туринский клуб не готов платить ему такую зарплату.

В конце июня Доннарумма станет свободным агентом, так как его контракт с "Миланом" завершится. Таким образом, вратарь сможет перейти в другой клуб, но его агент Мино Райола хочет получить комиссионные в размере 20 миллионов евро.

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