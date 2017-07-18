"Барселона" стала на защиту задержанного главы Федерации футбола Испании

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"Барселона" стала на защиту задержанного главы Федерации футбола ИспанииКаталонская "Барселона" стала на защиту главы Федерации футбола Испании Анхеля Марии Вильяра, который сегодня был задержан по подозрению в коррупции при переизбрании его на второй срок, информирует ElBernabeu.

В частности, слова поддержки руководителю испанского футбола высказал вице-президент "сине-гранатовых" Хорди Местре, заявивший: "Сегодня для нас этот инцидент не является проблемой. Это юридический вопрос, и мы всегда будем защищать презумпцию невиновности".

Напомним, Местре исключил уход Неймара. | soccernews.ru

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