"Барселона" стала первой командой, забившей 100 голов в домашних матчах Лиги Чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Барселона" на своём поле разгромила "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:0.

Таким образом, "сине-гранатовые" забили 100-й, 101-й и 102-й голы на "Камп Ноу" в рамках самого престижного еврокубкового турнира.

Как сообщает Gracenote Live, "Барселона" стала первой командой, забившей 100 мячей в домашних играх ЛЧ.

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