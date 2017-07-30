"Барселона" стала победителем дивизиона Международного кубка чемпионов в США

"Барселона" выиграла дивизион Международного кубка чемпионов в США.

"Барселона" возглавила таблицу имея в активе 9 очков, следом за ними расположились "Манчестер Сити" с 6 очками и "Манчестер Юнайтед" с 5.

Мадридский "Реал" не одержав ни одной победы занял последнюю позицию.

Отметим, что дивизион в Сингапуре выиграл "Интер", а в Китае победила дортмундская "Боруссия".

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