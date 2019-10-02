"Барселона" стала вторым клубом в истории, сыгравшим 250 матчей в Лиге Чемпионов

"Барселона" проводит свой 250-й матч в истории Лиги Чемпионов.

Юбилейным для каталонцев стал матч 2-го тура с "Интером" (в данный момент счет 0:1, идет первый тайм).

"Барселона" стала лишь вторым клубом в истории, который добрался до этой отметки. Больше матчей в турнире провел только "Реал" (261).

Напомним, что каталонцы пять раз становились победителями Лиги Чемпионов.

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