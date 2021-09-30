"Барселона" стартовала с двух поражений в еврокубковом сезоне впервые за 49 лет

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" повторила свой худший старт в еврокубковом сезоне, сообщает Opta.

"Сине-гранатовые" только во второй раз в истории начали кампанию на евроарене двумя поражениями.

Первый такой случай был 49 лет назад. Тогда каталонцы дважды проиграли "Порту" в 1/32 финала Кубка УЕФА.

В текущем сезоне на групповом этапе ЛЧ "Барса" разгромно уступила сначала "Баварии" (0:3), а затем и "Бенфике" (0:3).

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