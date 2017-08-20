"Барселона" стартовала в Ла Лиге с победы над "Бетисом"
В стартовом туре чемпионата Испании "Барселона" принимала дома севильский "Бетис". Перед матчем каталонцы с определенными кадровыми трудностями. В игре не могли принять участие ряд игроков основного состава – Луис Суарес, Иньеста, Пике. Тем не менее, именно "сине-гранатовые" являлись фаворитом данной встречи.
Стартовый отрезок встречи оставил двоякое впечатление. "Барселона" особо никуда не спешила, а "Бетис" довольно быстро освоился и легко отбивал набеги хозяев поля. Из первых 20 минут игры, отметить можно было разве что опасный удар Деулофеу, который заблокировал Тошка.
Первый по-настоящему опасный момент каталонцы создали только на 33-й минуте. Ракитич запустил Семеду по правой бровке, а тот отпасовал Деулофеу. Херард обыграл защитника на правом крае штрафной, пробросил сферу и с угла вратарской простреливал на Алькасера. Пако не добрался до мяча, но вскоре сфера досталась Бускетсу, которого сбили перед штрафной. Месси мастерски обвел "стенку", но угодил в правую стойку ворот.
Этот эпизод дал толчок новым атакам "Барселоны", заставив гостей ошибиться и, как следствие, капитулировать. Месси разогнал атаку по центру, отдал пас на правый край штрафной на Деулофеу, а тот простреливал на линию вратарской, где Тошка подставил ногу и чуток подправил мяч в собственные ворота – 0:1.
"Бетис" буквально сразу же мог выровнять положение, но Леон, убежав на ворота по центру, немного замешкался, позволив Маскерано в подкате выбить мяч. А через минуту хозяева поля увеличили свое преимущество. Деулофеу довольно легко обыграл защитника на правом фланге и прострелил на 11-метровую отметку, где Роберто с правой спокойно расстрелял ворота Адана, отправив мяч под голкипером – 2:0. Двойной удар в концовке тайма гостям нужно было как-то пережить.
Может гости его и пережили, а вот полностью оправиться психологически не удалось. Конечно, "Бетис" показал желание отыграться, но в этот вечер у команды Энрике Сетьена игра откровенно говоря не шла.
А вот Месси очень хотел забить. На исходе часа игры лидер атак каталонцев во второй раз проверил на прочность стойку ворот. Дали защитники пройти Лионелю к воротам и прицельно пробить, но с точностью аргентинец подкачал.
Спустя 20 минут Месси угодил в крестовину. В общем, не везло в этот вечер главному голеадору "Барселону". В целом же команда Эрнесто Вальверде не дала усомниться в своем превосходстве после и после перерыва. Мог забить и Видаль, но не смог переиграть голкипера "Бетиса" в ближнем бою.
Малой кровью каталонцы взяли три очка на старте чемпионата, однако игра команды все еще вызывает вопросы.
"Барселона" – "Бетис" – 2:0
Голы: Тошка, 36, в свои ворота – 1:0. Роберто, 39 – 2:0.
"Барселона": тер Штеген, Семеду, Альба (Динь, 87), Маскерано, Умтити, Бускетс, Роберто, Ракитич, Алькасер (Д.Суарес, 82), Месси, Деулофеу (Видаль, 72).
"Бетис": Адан, Барраган, Тошка, Манди, Феддаль, Камараса (Руис, 78), Хоакин, Гуардадо, Матиас (Герреро, 72), Леон, Нарваэс (Хави Гарсия, 68).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
Не пропустите! "Барселона" – "Бетис" – 2:0 (обзор)
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