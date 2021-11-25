"Барселона" столкнулась со сложностями в продлении контракта с Араухо

Фото: инстаграм Араухо/Автор неизвестен

У "Барселоны" есть некоторые проблемы в процессе продления контракта с уругвайским защитником команды Рональдом Араухо.

Как сообщает ESPN, договориться с футболистом будет сложнее, чем ожидалось, так как финансовые запросы уругвайца оказались выше ожиданий.

Ранее каталонский клуб был уверен, что подпишет с игроком контракт на пять сезонов.

Руководство "Барселоны" намерено в ближайшие несколько дней организовать встречу с представителем Араухо, чтобы найти выход из ситуации и избежать необходимости продавать игрока летом.

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