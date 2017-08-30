"Барселона" свернет переговоры по Коутиньо и предпримет попытки заполучить ему альтернативу

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"Барселона" свернет переговоры по Коутиньо и предпримет попытки заполучить ему альтернативуКаталонская "Барселона" намерена свернуть переговоры по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, ввиду нежелания "красных" расставаться со своим ключевым игроком, "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать, как приоритетный вариант, вингера "Монако" Тома Лемара, форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу или, в крайнем случае, нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна

Напомним, Ди Мария заявил о своем желании перейти в "Барселону". | soccernews.ru

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