"Барселона" свернет переговоры по Коутиньо и предпримет попытки заполучить ему альтернативу
Каталонская "Барселона" намерена свернуть переговоры по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, информирует El Mundo Deportivo.
По сведениям издания, ввиду нежелания "красных" расставаться со своим ключевым игроком, "сине-гранатовые" планируют предпринять попытки подписать, как приоритетный вариант, вингера "Монако" Тома Лемара, форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу или, в крайнем случае, нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.
Напомним, Ди Мария заявил о своем желании перейти в "Барселону". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Сосьедад
|2
|6
|2
|Барселона
|2
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|3
|Леганес
|2
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|4
|5
|Реал Мадрид
|2
|4
|6
|Жирона
|2
|4
|7
|Леванте
|2
|4
|8
|Валенсия
|2
|4
|9
|Севилья
|2
|4
|10
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|11
|Эйбар
|2
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|Бетис
|2
|3
|13
|Эспаньол
|2
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|14
|Хетафе
|2
|1
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|2
|1
|16
|Сельта Виго
|2
|0
|17
|Малага
|2
|0
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|Алавес
|2
|0
|19
|Вильярреал
|2
|0
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|Лас Пальмас
|2
|0