"Барселона" свернула переговоры по Неймару

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"Барселона" свернула переговоры по Неймару

"Барселона" прекратила борьбу за форварда ПСЖ Неймара.

Как сообщает Globo Esporte, каталонцы больше не ведут переговоры по возвращению бразильца, так как ПСЖ просит слишком большую цену.

Отмечается, что "Барса" оценила Неймара в 130 миллионов евро плюс Жан-Клер Тодибо, Иван Ракитич и Усман Дембеле. Однако парижане потребовали еще больше денег.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После чего ПСЖ приобрел его за 222 миллиона евро.

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