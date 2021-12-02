"Барселона" связывалась с Кавани
Фото: инстаграм Кавани/Автор неизвестен
"Барселона" планирует усилить позицию нападения в ближайшее время.
Как сообщают инсайдеры Самюэль Марсден и Мои Льоренс, каталонский клуб связался с уругвайским форвардом "Манчестер Юнайтед" Эдинсоном Кавани несколько дней назад, чтобы узнать о его ситуации.
По информации источников, Кавани хочет играть в Ла Лиге. Прежде чем принять решение, футболист хочет узнать планы Рангника.
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|Команда
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14