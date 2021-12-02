"Барселона" связывалась с Кавани

Фото: инстаграм Кавани/Автор неизвестен

"Барселона" планирует усилить позицию нападения в ближайшее время.

Как сообщают инсайдеры Самюэль Марсден и Мои Льоренс, каталонский клуб связался с уругвайским форвардом "Манчестер Юнайтед" Эдинсоном Кавани несколько дней назад, чтобы узнать о его ситуации.

По информации источников, Кавани хочет играть в Ла Лиге. Прежде чем принять решение, футболист хочет узнать планы Рангника.

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