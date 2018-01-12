"Барселона" сыграет с "Эспаньолом" в 1/4 Кубка Испании, "Реал" - с "Леганесом"

Теги реал мадридбарселонаатлетико мадридваленсия

"Барселона" сыграет с "Эспаньолом" в 1/4 Кубка Испании, "Реал" - с "Леганесом"

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Испании.

"Леганес" - "Реал"

"Эспаньол" - "Барселона"

"Атлетико" - "Севилья"

"Валенсия" - "Алавес"

Первые матчи состоятся 17 января. Ответные - 24 января.

Не пропустите: Вальверде надеется, что "Барселона" не получит "Реал" в 1/4 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
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