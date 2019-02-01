"Барселона" сыграет с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании
Сегодня, 1 февраля, состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Испании.
"Бетис" - "Валенсия"
"Барселона" - "Реал"
Стоит отметить, что первые матчи данной стадии пройдут 6 февраля, а ответные - 27 февраля.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|21
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Райо Вальекано
|21
|23
|18
|Сельта Виго
|21
|21
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12