"Барселона" сыграет с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании

8 Теги реал мадридбарселонабетисваленсия

"Барселона" сыграет с "Реалом" в полуфинале Кубка Испании

Сегодня, 1 февраля, состоялась жеребьёвка 1/2 финала Кубка Испании.

"Бетис" - "Валенсия"

 "Барселона" - "Реал" 

Стоит отметить, что первые матчи данной стадии пройдут 6 февраля, а ответные - 27 февраля.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Как бы обидно ни было признавать, но Реал в нынешнем состоянии ждет очередной разгром.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Тебя взламывают или у тебя раздвоение личности?

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shylovboris

Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

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петушалду
петушалду

Барселона сриал днодрид 5:1

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Raul Real
Raul Real

Это все фанаты Барсы Петушалды или есть все-таки нормальные люди?

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OkTawius
Димон

да что-то не видать таковых в последнее время

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Урааа!

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Mutaloff
Mutaloff

Я ждал часа расплаты и он наступил!!!!Пьянь и все его Хрысти и другие псы держитесь!

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