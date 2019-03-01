"Барселона" сыграет с "Реалом" в специальной форме

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"Барселона" сыграет с "Реалом" в специальной форме

В очередном Эль Класико, которое пройдет в субботу, "Барселона" сыграет в ретро-форме.

По сведениям Daily Mail, Nike выпустил этот комплект к  20-летию сотрудничества с "сине-гранатовыми". Это будет форма образца сезона 1998/99. Приобрести этот комплект можно будет за 140 евро.

Поединок между "Реалом" и "Барселоной" в рамках 26-го тура Примеры пройдет завтра в 22:45 (мск).

Напомним, что 27 февраля "Реал" уступил "Барселоне" (0:3) в матче Кубка Короля.

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