"Барселона" сыграет с "Реалом" в специальной форме
В очередном Эль Класико, которое пройдет в субботу, "Барселона" сыграет в ретро-форме.
По сведениям Daily Mail, Nike выпустил этот комплект к 20-летию сотрудничества с "сине-гранатовыми". Это будет форма образца сезона 1998/99. Приобрести этот комплект можно будет за 140 евро.
Поединок между "Реалом" и "Барселоной" в рамках 26-го тура Примеры пройдет завтра в 22:45 (мск).
Напомним, что 27 февраля "Реал" уступил "Барселоне" (0:3) в матче Кубка Короля.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19