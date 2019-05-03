"Барселона" сыграет с "Сельтой" резервным составом

Многие основные игроки "Барселоны" не примут участие в матче 36-го тура Примеры против "Сельты", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, тренерский штаб "блауграны" решил предоставить отдых ключевым футболистам в преддверии ответного полуфинального поединка Лиги Чемпионов с "Ливерпулем".

Напомним, что каталонская команда досрочно стала чемпионом Испании, поэтому не имеет турнирной мотивации.

Матч "Сельта" - "Барселона" состоится в субботу, 4 мая, в 21:45 по московскому времени.

Ответная встреча между "сине-гранатовыми" и "Ливерпулем" пройдёт 7 мая на "Энфилде". Первая игра завершилась крупной победой испанцев со счётом 3:0.

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