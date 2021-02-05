"Барселона" сыграет с "Севильей" в полуфинале Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация обнародовала результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка Короля.

На этой стадии главный фаворит турнира "Барселона" встретится с крепкой "Севильей".

"Севилья" - "Барселона"

"Атлетик" - "Леванте"

Первые матчи 1/2 финала Кубка Короля состоятся 10 февраля, ответные - 3 марта.

Не пропустите: Сольдадо оскорбил Кумана, когда тренер праздновал победу над "Гранадой". | http://soccernews.ru