"Барселона" сыграет с "Севильей" в полуфинале Кубка Испании

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"Барселона" сыграет с "Севильей" в полуфинале Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация обнародовала результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка Короля.

На этой стадии главный фаворит турнира "Барселона" встретится с крепкой "Севильей".

"Севилья" - "Барселона"

"Атлетик" - "Леванте"

Первые матчи 1/2 финала Кубка Короля состоятся 10 февраля, ответные - 3 марта.

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
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