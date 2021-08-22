"Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком"

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"Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком"Фото: твиттер "Барселоны"

Во втором туре испанской Ла Лиги "Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком".

"Атлетик" - "Барселона" 1:1

Голы: Мартинес, 50 - 1:0, Депай, 75 - 1:1

"Атлетик": Агирресабала, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Саррага, 82), Венседор (Весга, 67), Сансет (Рауль Гарсия, 67), Беренгер (Морсильо, 82), Уильямс, Муниаин (Уильямс, 76).

"Барселона": Нето, Дест (Эмерсон, 82), Пике (Араухо, 31), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 62), Гризманн, Брэйтуэйт (Демир, 62), Депай.

Удаление: Эрик Гарсия (90).

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4 Севилья Севилья 20 35
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