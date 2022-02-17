"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге Европы

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"Барселона" сыграла вничью с "Наполи" в Лиге ЕвропыФото: твиттер "Барселоны"

В первой стыковой игре Лиги Европы за выход в 1/8 финала "Барселона" сыграла вничью с "Наполи".

Ответный матч пройдет 24 февраля в Неаполе.

"Барселона" Испания - "Наполи" Италия 1:1

Голы: Зелиньски, 29 - 0:1, Ферран Торрес (пен), 59 - 1:1

"Барселона": тер Стеген, Мингеса (Дест, 81), Пике, Эрик Гарсия, Альба, де Йонг (Бускетс, 65), Нико Гонсалес (Гави, 65), Педри, Обамеянг (де Йонг, 86), Траоре (Дембеле, 65), Ферран Торрес.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Жезус, Зелиньски (Демме, 80), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса (Малькюи, 84), Элмаз (Мариу Руй, 85), Инсинье (Унас, 72), Осимхен (Мертенс, 80).

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