"Барселона" теряет Альбу

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"Барселона" теряет Альбу

Левый защитник "Барселоны" Жорди Альба выбыл из строя из-за травмы.

Испанский фулбек получил повреждение в попытке достать мяч в воздухе. Его диагноз пока неизвестен.

На 75-й минуте воскресного матча с "Севильей" 31-летнего футболиста заменил дебютант "сине-гранатовых" Сержиньо Дест.

Альба в этом сезоне провёл за "Барсу" 3 игры и сделал 1 голевую передачу.

Не пропустите: Новичок "Барселоны" Дест опозорился на своей презентации на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru
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