"Барселона" теряет Альбу
Фото: инстаграм Жорди Альбы/Автор неизвестен
Защитник "Барселоны" Жорди Альба выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.
По сведениям источника, у футболиста возникли проблемы с подколенным сухожилием правой ноги. Травму Альба получил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3). В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.
В нынешнем сезоне 32-летний Альба провел за "Барселону" четыре матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: Куман назвал причину провала "Барселоны" в матче с "Баварией". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Руководитель ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
-
Главные новости дня: 14 сентября
-
Роналду отреагировал на сенсационное поражение "Манчестер Юнайтед" в матче с "Янг Бойз"
-
Феерия "Баварии", позор "Барселоны", неудача "Зенита": все результаты Лиги чемпионов 14 сентября
-
"Динамо" Киев сыграло вничью с "Бенфикой". Арбитр отменил гол украинцев в концовке матча
Лента новостей
-
За Рюдигера могут побороться "Реал" и ПСЖ
-
Пике высказался о свисте болельщиков "Барселоны" в адрес Роберто
-
В "Ливерпуле" определили лучшего игрока августа
-
Малиновский ярко высказался о своем отъезде из сборной Украины
-
В "Ливерпуле" назвали сроки восстановления Эллиотта после жуткой травмы
-
Фернандиньо высказался о несостоявшемся переходе Роналду в "Манчестер Сити"
-
Владелец "Наполи" предложил создать новый турнир вместо Лиги Чемпионов
-
В Кремле оценили игру сборной России под руководством Карпина
-
Лапорта вызвал Кумана на разговор после разгрома от "Баварии"
-
Тренер "Янг Бойз" высказался о сенсационной победе над "Манчестер Юнайтед"
-
"Челси" намерен продлить Аспиликуэту
-
"Тоттенхэм" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"
-
Дибала высказался о ситуации с продлением контракта с "Ювентусом"
-
Губерниев высказался о провале "Барселоны" в матче с "Баварией"
-
В "Рубине" рассказали подробности о травме Самошникова
-
"Барселона" теряет Альбу
-
Тренер "Бенфики" сравнил "Спартак" и киевское "Динамо"
-
Шевченко может возглавить клуб МЛС
-
Симеоне ярко высказался о возвращении Гризманна в "Атлетико"
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить Шоу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14