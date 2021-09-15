"Барселона" теряет Альбу

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"Барселона" теряет Альбу

Фото: инстаграм Жорди Альбы/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Жорди Альба выбыл из строя из-за травмы, сообщает Marca.

По сведениям источника, у футболиста возникли проблемы с подколенным сухожилием правой ноги. Травму Альба получил в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Баварией" (0:3). В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое определит сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 32-летний Альба провел за "Барселону" четыре матча и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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