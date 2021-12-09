"Барселона" теряет Альбу

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"Барселона" теряет АльбуФото: инстаграм Альбы

Защитник "Барселоны" Жорди Альба травмировался в игре Лиги Чемпионов против "Баварии".

Футболист вынужден был покинуть поле на 30-й минуте. Вместо него вышел Оскар Мингеса.

Предположительно, у Альбы повреждение мышц задней поверхности бедра.

В этом сезоне на счету Альбы 5 голевых передач в 15 матчах.

Читайте также: Жорди Альба рискует пропустить матч с "Баварией". | http://soccernews.ru
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