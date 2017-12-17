"Барселона" теряет Алькасера



Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 16-го тура чемпионата Испании против "Депортиво" и был заменен в середине первого тайма.

В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 24-летний Алькасер провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: Месси показал "Золотую бутсу" болельщикам "Барселоны" перед матчем с "Депортиво". | http://soccernews.ru