"Барселона" теряет Араухо

"Барселона" теряет защитника Рональда Араухо из-за травмы.

Как сообщает сайт клуба, у 21-летнего уругвайца выявили повреждение двуглавой мышцы правого бедра. Сроки восстановления пока неизвестны.

Отметим, что Араухо травмировался в игре групповой стадии Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (2:0).

В текущем сезоне Араухо принял участие в четырех матчах каталонцев во всех турнирах.

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