"Барселона" теряет Араухо

Теги барселонарональд араухотравмы

"Барселона" теряет Араухо

"Барселона" теряет защитника Рональда Араухо из-за травмы.

Как сообщает сайт клуба, у 21-летнего уругвайца выявили повреждение двуглавой мышцы правого бедра. Сроки восстановления пока неизвестны.

Отметим, что Араухо травмировался в игре групповой стадии Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (2:0).

В текущем сезоне Араухо принял участие в четырех матчах каталонцев во всех турнирах.

Читайте также: "Барселона" надолго теряет Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 29 октября

Главные новости дня: 29 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов