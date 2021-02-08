"Барселона" теряет Араухо

Уругвайский защитник "Барселоны" Рональд Араухо выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (3:2) и был заменен на 11-й минуте. В ближайшее время Араухо пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне 21-летний Араухо провел за "Барселону" 20 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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