"Барселона" теряет Араухо

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"Барселона" теряет АраухоФото: инстаграм Араухо/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо получил травму в составе сборной Уругвая, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Сроки восстановления на данный не сообщаются официально, однако журналист Хави Мигель пишет, что полное восстановление уругвайца займет порядка 15 дней.

Араухо не сыграет в матчах против "Валенсии" и киевского "Динамо", и, скорее всего, не примет участия в игре с мадридским "Реалом" в "Эль-Класико".

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