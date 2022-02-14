"Барселона" теряет Араухо

Фото инстаграм Рональда Араухо

Центральный защитник "Барселоны" Рональд Араухо выбыл из строя из-за травмы.

22-летний футболист получил повреждение в воскресном дерби с "Эспаньолом" (2:2).

Уругваец, скорее всего, испытывает проблемы с голеностопом. Сроки его восстановления пока неизвестны.

В текущем сезоне Араухо сыграл за "Барсу" 26 матчей и забил 3 гола.

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