"Барселона" теряет Брейтуэйта

Теги барселонамартин брейтуэйттравмы

"Барселона" теряет БрейтуэйтаФото: инстаграм Брейтуэйта/Автор неизвестен

"Барселона" может надолго потерять датского форварда Мартиан Брейтуэйта из-за травмы.

Как сообщает Хави Мигель, нападающий покинул тренировку "Барсы" из-за сильной боли в колене.

По информации источника, у него может быть повреждение коленной чашечки. Если это подтвердится, то он пропустит от 3 до 4 месяцев.

В то же время Жерар Ромеро сообщает, что футболист пропустит около четырех месяцев.

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