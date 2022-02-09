"Барселона" теряет Дани Алвеса на два матча из-за дисквалификации

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"Барселона" теряет Дани Алвеса на два матча из-за дисквалификации

Фото: инстаграм Алвеса\Автор неизвестен

"Барселона" не сможет рассчитывать на Дани Алвеса в матчах с "Эспаньолом" и "Валенсией" в Ла Лиге из-за дисквалификации бразильского защитника.

Напомним, что 38-летний футболист был удален с поля в матче с "Атлетико" (4:2) после того, как на 69-й минуте встречи сзади ударл шипами полузащитника "матрасников" Янника Феррейро Карраско.

Хесус Хиль Мансано, который судил этот матч, указал, что Алвес совершил фол без намерения сыграть в мяч.

Минимальная дисквалификация за подобный фол - два матча.

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