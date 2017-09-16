"Барселона" теряет Дембеле

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя из-за травмы.

По предварительной информации, у футболиста повреждение задней поверхности бедра. Эту травму форвард получил в матче 4-го тура чемпионата Испании против "Хетафе" и был заменен в середине первого тайма.

Напомним, что 20-летний Дембеле перешел в "Барселону" минувшим летом из дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро и стал самым дорогим игроком в истории клуба.

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