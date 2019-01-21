"Барселона" теряет Дембеле

"Барселона" потеряла из-за травмы своего нападающего Усмана Дембеле, сообщает Marca.

По сведениям издания, 21-летний француз подвернул ногу во время матча 20-го тура Примеры против "Леганеса".

Согласно предварительным данным, у футболиста диагностировано растяжение связок левого голеностопа. Ориентировочные сроки восстановления составят 10-14 дней.

В текущем сезоне Дембеле сыграл за "Барселону" 27 матчей, забил 13 голов и сделал 5 ассистов.

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