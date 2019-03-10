"Барселона" теряет Дембеле
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не смог продолжить игру против "Райо Вальекано" (3:1) и был заменен после первого тайма.
Как сообщает Mundo Deportivo, 21-летний француз испытывает дискомфорт в области подколенного сухожилия. Сегодня будет проведено углубленное медобследование, после которого будут названы точные сроки восстановления.
Отметим, что Дембеле совсем недавно только восстановился от травмы и вернулся в строй.
В текущем сезоне Дембеле провел 34 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами.
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|О
|1
|Барселона
|27
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|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|26
|22