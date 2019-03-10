"Барселона" теряет Дембеле

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"Барселона" теряет Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не смог продолжить игру против "Райо Вальекано" (3:1) и был заменен после первого тайма.

Как сообщает Mundo Deportivo, 21-летний француз испытывает дискомфорт в области подколенного сухожилия. Сегодня будет проведено углубленное медобследование, после которого будут названы точные сроки восстановления.

Отметим, что Дембеле совсем недавно только восстановился от травмы и вернулся в строй.

В текущем сезоне Дембеле провел 34 матча, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами.

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