"Барселона" теряет Дембеле

Теги барселонаусман дембелеборуссия дортмундтравмы

"Барселона" теряет Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле выбыл из строя на неопределённый срок.

Француз травмировался в первом тайме матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения медобследования.

В текущем сезоне 22-летний Дембеле сыграл за "Барсу" 9 матчей и забил 1 гол.

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