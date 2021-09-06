"Барселона" теряет Деста

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"Барселона" теряет Деста

Фото инстаграм Сержиньо Деста

Фланговый защитник "Барселоны" Сержиньо Дест выбыл из строя из-за травмы.

20-летний футболист получил повреждение в расположении сборной США во время матча квалификации ЧМ-2022 против Канады (1:1).

По предварительным данным, у американца диагностировано растяжение связок голеностопа.

Сроки восстановления Деста станут известны после прохождения углублённого медицинского обследования.

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