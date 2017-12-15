"Барселона" теряет Деулофеу

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"Барселона" теряет Деулофеу

Вингер "Барселоны" Жерар Деулофеу травмировался во время тренировки.

Как сообщает официальный сайт клуба, у футболиста выявлено повреждение связок колена. Ориентировочный срок восстановления составляет 10 дней.

В текущем сезоне Деулофеу провел 16 матчей, забил два гола и отдал 4 ассиста.

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