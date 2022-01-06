"Барселона" теряет двух основных игроков

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"Барселона" теряет двух основных игроковФото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен

Два основных футболиста "Барселоны" травмировались в игре 1/16 финала Кубка Испании против "Линареса", где каталонцы победили со счетом 2:1.

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, у голландского полузащитника Френки де Йонга диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги.

У уругвайского защитника Рональда Араухо перелом второй и третьей пястных костей правой руки. В пятницу игрок будет прооперирован.

О сроках восстановления клуб не сообщил.

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