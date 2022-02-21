"Барселона" теряет Эрика Гарсию

Фото инстаграм Эрика Гарсии

Центральный защитник "Барселоны" Эрик Гарсия выбыл из строя из-за повреждения.

21-летний футболист травмировался во время воскресного матча с "Валенсией" (4:1).

Сроки восстановления испанца пока неизвестны. Его участие в ближайшем поединке против "Наполи" (24 февраля) находится под вопросом.

В текущем сезоне Гарсия провёл за "Барсу" 23 игры, результативными действиями не отличался.

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