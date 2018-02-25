"Барселона" теряет еще одного своего защитника

Во вчерашней игре Ла Лиги против "Жироны" защитник каталонской "Барселоны" Нелсон Семеду получил травму левого бедра.

Из-за полученного повреждения, как информирует El Mundo Deportivo, 24-летний бек пропустит от шести до семи недель. Таким образом, он точно не поможет "сине-гранатовым" в играх чемпионата с "Лас-Пальмасом", "Атлетико", "Малагой", "Атлетиком" и "Севильей". Также португалец не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с лондонским "Челси".

Напомним, в игре с "Жироной" травму также получил Пике. | soccernews.ru