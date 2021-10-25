"Барселона" теряет Френки Де Йонга

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"Барселона" теряет Френки Де ЙонгаФото: инстаграм Де Йонга/Автор неизвестен

Голландский хавбек "Барселоны" Френки Де Йонг получил травму в матче против мадридского "Реала" (1:2), сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Сегодня футболист прошел медицинское обследование, по итогам которого у него было выявлено растяжение подколенного сухожилия.

Как сообщает журналист Хави Мигель, Де Йонг пропустит до 10 дней из-за этого повреждения.

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