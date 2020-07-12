"Барселона" теряет Гризманна

Французский нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение четырехглавой мышцы правой ноги (квадрицепса). Сроки восстановления игрока не разглашаются. Скорее всего, форвард пропустит заключительные матчи чемпионата Испании с "Осасуной" (16 июля) и "Алавесом" (19 июля).

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 46 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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