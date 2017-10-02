"Барселона" теряет Иньесту

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста травмировался в матче седьмого тура испанской Примеры против "Лас Пальмаса".

Как сообщает Marca, у 33-летнего футболиста выявлено растяжение двуглавой мышцы левого бедра.

Из-за этого повреждения Иньеста будет вынужден пропустить ближайшие матчи сборной Испании против Албании и Израиля.

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