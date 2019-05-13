"Барселона" теряет Коутиньо

Теги барселонафилиппе коутиньотравмы

"Барселона" теряет Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

26-летний футболист пропустит около 10 дней из-за растяжения двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Таким образом, участие бразильца в финальном матче Кубка Испании против "Валенсии" 25 мая находится под вопросом.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Барселону" 53 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" на "Камп Ноу" обыграла "Хетафе", "Реал" проиграл "Реал Сосьедаду". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" нацелился на игрока "Анжи"

"Зенит" нацелился на игрока "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов