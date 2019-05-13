"Барселона" теряет Коутиньо

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

26-летний футболист пропустит около 10 дней из-за растяжения двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Таким образом, участие бразильца в финальном матче Кубка Испании против "Валенсии" 25 мая находится под вопросом.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за "Барселону" 53 матча, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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