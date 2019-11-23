"Барселона" теряет Лангле

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"Барселона" теряет Лангле

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле угодил в лазарет из-за мышечного повреждения, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

24-летний футболист травмировался в расположении сборной Франции. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Центрбек точно пропустит сегодняшний гостевой матч Примеры против "Леганеса", который начнётся в 15:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Лангле провёл за "Барсу" 14 игр, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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