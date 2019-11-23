"Барселона" теряет Лангле
Защитник "Барселоны" Клеман Лангле угодил в лазарет из-за мышечного повреждения, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".
24-летний футболист травмировался в расположении сборной Франции. Сроки его восстановления пока неизвестны.
Центрбек точно пропустит сегодняшний гостевой матч Примеры против "Леганеса", который начнётся в 15:00 по московскому времени.
В текущем сезоне Лангле провёл за "Барсу" 14 игр, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Леванте
|14
|20
|11
|Осасуна
|13
|19
|12
|Вильярреал
|13
|18
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|14
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6