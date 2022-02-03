"Барселона" теряет Лангле

Фото: инстаграм Лангле\Автор неизвестен

Французский защитник "Барселоны" Клеман Лангле в ходе тренировочного процесса получил травму, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Отмечается, что по итогам медицинского обследования было выявлено, что у центрального защитника травма бицепса левого бедра. Однако о сроках восстановления 26-летнего футболиста "Барса" не сообщила.

Журналист Хави Мигель сообщает, что француз вернется в строй через пять недель.

В нынешнем сезоне Лангле принял участие в 12 матчах в рамках Ла Лиге, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

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