"Барселона" теряет Мартина Брейтуэйта

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"Барселона" теряет Мартина Брейтуэйта

Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано повреждение передней прямой мышцы квадрицепса. Травму он получил на тренировке. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Форвард ранее принял участие в товарищеских матчах против "Химнастика" (3:1) и "Жироны" (3:1). 

29-летний Брейтуэйт выступает за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за каталонский клуб 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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