"Барселона" теряет Мартина Брейтуэйта
Датский нападающий "Барселоны" Мартин Брейтуэйт выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
У футболиста диагностировано повреждение передней прямой мышцы квадрицепса. Травму он получил на тренировке. Сроки восстановления игрока не разглашаются. Форвард ранее принял участие в товарищеских матчах против "Химнастика" (3:1) и "Жироны" (3:1).
29-летний Брейтуэйт выступает за "Барселону" с 2020 года. Всего он провел за каталонский клуб 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14