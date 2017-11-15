"Барселона" теряет Маскерано

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано получил мышечную травму во вчерашнем товарищеском матче между сборными Аргентины и Нигерии.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, у 33-летнего аргентинца диагностировано повреждение подколенного сухожилия правой ноги.

Сроки восстановления Маскерано составят порядка четырёх недель.

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